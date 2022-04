Coronavirus: nel Principato di Monaco rimane la mascherina all'interno ma si allentano le disposizioni da domani

Vista l'evoluzione della situazione, il Principe Alberto II di Monaco (su proposta del Governo), ha deciso di adeguare il sistema sanitario a partire da domani.

Nonostante la circolazione ancora attiva del Covid-19, la situazione è cambiata, con un calo del tasso di incidenza. Cosa cambierà, quindi, nel Principato da domani. Non sarà più obbligatoria la prenotazione anticipata per ristoranti e locali notturni con il numero di clienti per tavolo che non sarà più limitato.

Sarà revocato, per i conducenti di autobus, l'obbligo di indossare la mascherina in quanto isolati dai viaggiatori da un muro trasparente. Abolito il green pass nelle strutture alberghiere e saranno eliminate le disposizioni relative all'accesso ai luoghi di culto.

Rimane lo smart working per datori di lavoro e dipendenti che lo desiderino, fino al 31 maggio mentre viene mantenuto il green pass per i visitatori e gli accompagnatori che si recano alle strutture sanitarie o si prendono cura degli anziani.

Rimane obbligatoria la mascherina, all’interno nei luoghi pubblici e viene sempre consigliato l’utilizzo di gel per il lavaggio costante delle mani. Il governo del Principato conferma che seguirà una gestione pragmatica e progressiva della crisi sanitaria, adeguando il sistema all'evoluzione della circolazione del virus.