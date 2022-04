Sanremo: terminato all'Istituto Comprensivo Ponente il progetto 'Atelier' che ha coinvolto le studentesse

Si è concluso all’IC Sanremo Ponente il PON Atelier creativo di uncinetto e cucito che ha coinvolto un gruppo di ragazze dell’Istituto. Il progetto prevedeva l’apprendimento delle tecniche di base dell’uncinetto e del cucito a macchina e a mano per realizzare alcuni oggetti. Oltre ai filati, sono stati scelti materiali di riciclo per ridare nuova vita a oggetti e stoffe desueti per realizzare cuscini, pochettes e molto altro.

Uno degli obiettivi delle due docenti di matematica che hanno guidato il progetto, era migliorare la manualità e i tempi di attenzione delle studentesse, utilizzando attività pratiche e creative che potessero maggiormente coinvolgerle e accendere curiosità e passione. Al termine del percorso formativo le ragazze hanno potuto visitare il Museo della Moda e del Profumo Daphné di Sanremo.