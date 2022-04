Bordighera: approvata l'installazione del parco giochi estivo in piazzale Mediterraneo

La giunta bordigotta ha approvato e confermato l'installazione per il triennio 2022/2024 di un parco giochi con attrazioni dello spettacolo viaggiante per bambini dell'età compresa fra i 4 e i 13 anni sul piazzale Mediterraneo, lato ponente della passeggiata mare.

Ogni anno, in questo luogo, viene installato un parco giochi, durante la stagione estiva. Rappresenta un luogo di svago, aggregazione e socializzazione per residenti e turisti, in particolare per famiglie con bambini.