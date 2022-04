Ventimiglia. forte degrado nel fiume Roja, la testimonianza fotografica di un cittadino: "Sembra una favela brasiliana!"

A seguito di un suo personale sopralluogo nel fiume Roja un lettore, dopo aver riscontrato una situazione di pesante degrado ambientale e di forte rischio sanitario, ci invia la sua testimonianza fotografica.

“La situazione, come dimostrano le fotografie, è di massima gravità e lascia spazio a poche scusanti. All'altezza della zona Borgo, ai piedi del centro storico e a meno di 200mt dal nuovo porto di Ventimiglia ‘Cala del Forte’, sotto i due ponti che collegano le sponde del fiume, dove il riparo è assicurato ed in mezzo a mucchi di selva ormai seccata, gli accampamenti sono numerosi e mostrano un biglietto da visita a dir poco rassicurante.

Non di meno, purtroppo, i fantasmi dell'alluvione del 2020, carcasse di auto, rami aggrovigliati ci ricordano disordine, non curanza, sporcizia e disumanità non più tollerabili. Fra i bivacchi e giacigli di fortuna, si estendono mucchi di lattine di bibite, sacchetti di plastica e tracce di focolari improvvisati. Una situazione degna delle ben più note ‘favelas brasiliane’.

Cosciente del fatto che, la situazione sia già stata ampiamente documentata, sono a ribadire l'urgenza di un massiccio intervento sul posto da chi di competenza”.