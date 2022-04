A Sanremo splende il sole e si respira aria d'estate: ha riaperto il Pico de Gallo

Si Sanremo splende il sole, le temperature si alzano e cresce la voglia di estate. La bella stagione sta arrivando e il primo inequivocabile segnale arriva da corso Imperatrice dove, da oggi, ha riaperto il bar e ristorante del Pico de Gallo.

In attesa di rivedere gli ombrelloni e i lettini in spiaggia, in questi primi giorni di sole e caldo è possibile gustare le prelibatezze del Pico a due passi dal mare.

Il Pico de Gallo vi aspetta tutti i giorni dalla colazione all'aperitivo.

Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook ufficiale del Pico de Gallo.