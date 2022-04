Sanremo: furto da 4.000 euro negli uffici di riscossione ticket all'ospedale 'Borea', indagini della Polizia

Furto da oltre 4.000 euro, nel pomeriggio di martedì scorso all’ufficio riscossione dei ticket dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Poco prima delle 19 ignoti sono entrati nell’ufficio da una finestra sul retro che dà sul parcheggio del primo padiglione e, approfittando della cassaforte aperta, hanno rubato 4.057 in contanti, oltre ad alcuni effetti personali e soldi alla dipendente dell’ufficio, che si trova all’ingresso del nosocomio.

Non appena accortasi del furto la dipendente ha dato l’allarme e, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Scientifica del Commissariato matuziano. Sul luogo del furto non sono presenti telecamere e ora la Polizia sta svolgendo le indagini del caso per risalire all’autore del furto.