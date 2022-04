Imperia: il 278 aprile all'Università di via Nizza l'Open Day per gli studenti delle scuole superiori

Mercoledì 27 aprile alle 9.30 il Campus Universitario Imperiese dell’Ateneo di Genova si apre alle scuole superiori (Open day). L’evento, finalmente tornato in presenza, è dedicato in particolare agli studenti che stanno per chiudere il ciclo di studi secondari superiori e ai loro orientatori.

I partecipanti avranno l’occasione di conoscere l’offerta formativa dell’Università degli studi di Genova – saranno presenti i rappresentanti del Dipartimento di Giurisprudenza, del Dipartimento di Economia e della Scuola Politecnica - e, più nel dettaglio, i corsi di laurea offerti presso il Campus: Giurisprudenza, Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione, Scienze del turismo: Impresa, cultura e territorio. E’ inoltre previsto l’intervento di diversi testimoni significativi, sia dal mondo del diritto sia dal mondo del turismo. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con lo svolgimento di attività di orientamento di gruppo, nei diversi ambiti coperti dai corsi di laurea erogati presso il Campus. L’Open day sarà anche un’occasione per conoscere la bella sede del Campus universitario di Imperia e favorire il contatto tra docenti e studenti e tra questi ultimi e la struttura che li accoglierà a settembre, comprensiva di tutti i servizi presenti: biblioteca, aule, segreteria, sale studio e sale computer, foresteria per i docenti.

Docenti e studenti tutor dei corsi di laurea e personale dell’Ateneo saranno a disposizione per rispondere alle richieste di orientamento alla scelta e per fornire informazioni dettagliate sui corsi, nonché per presentare le iniziative e i servizi dedicati, tra cui alloggi, borse di studio, sport e tempo libero, biblioteche, esperienze all’estero, servizi per gli studenti disabili e per studenti con DSA, lavoro e tanto altro ancora. In distribuzione gratuita le Guide brevi ai Corsi di studio, la Guida dello Studente, depliant e brochure. Per prenotazioni e informazioni: poloimperia@unige.i