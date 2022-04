Sanremo: scomparsa di Andrea Falzone, il ricordo e il cordoglio della Cgil di Imperia

“La Segreteria della Camera del Lavoro e tutta la Cgil di Imperia si uniscono a quanti hanno manifestato la propria commozione e partecipazione al lutto per la scomparsa del Compagno Andrea Falzone.

Un Compagno appassionato e dalla lunga militanza che negli anni ha seguito l'Igiene Ambientale, per poi essere responsabile della Camera del Lavoro di Sanremo e dell'ufficio stampa; infine per 8 anni Segretario della SLC, la Categoria che tra l'altro segue Casinò, Orchestra Sinfonica , Poste e Telecomunicazioni.



Esprimiamo la più profonda vicinanza alla moglie Giannina ed ai famigliari tutti.



P.la Cgil di Imperia

Fulvio Fellegara”.