Sanremo: una nostra lettrice ringrazia i Vigili del Fuoco per l'aiuto ottenuto per soccorrere la madre

Due nostre lettrici, Ida Turchetto e Loredana Secci, ci hanno scritto per ringraziare il corpo dei Vigili del Fuoco di Sanremo:

“Lunedì scorso – ci scrive Loredana – mia mamma una pensionata di 93 anni, ha avuto la sfortuna di rimanere chiusa fuori di casa, per la rottura della serratura. Colta dall’incertezza che questa disavventura mi stava creando, ho ricevuto un grande aiuto da una squadra dei Vigili del Fuoco di Sanremo. Intervenendo con tempestività, gentilezza e coraggio si sono calati con delle corde dai terrazzi permettendo a mia mamma, di rientrare nella sua casa, senza alcun danno. Vorrei porgere i miei più sentiti ringraziamenti a questa squadra per l’eccellente assistenza prestatami. Un grazie di cuore a tutti voi e complimenti per il grande lavoro che ogni giorno svolgete”.