Sanremo: Pista Ciclabile chiusa per lavori di asfaltatura, una brutta sorpresa per molti turisti. Ecco cosa ci hanno detto (foto e video)

Da oggi e almeno fino a sabato la pista ciclabile di Sanremo sarà chiusa nel tratto tra il Sud-Est e i 3 Ponti, ma in quanti lo sapevano? Pochi almeno tra i numerosi turisti che questa mattina si trovavano sull'amato percorso.



VIDEO SERVIZIO



Le comunicazioni sui giornali da parte di Amaie Energia non sono mancate (Questo il calendario delle chiusure programmate - LINK) ma questo e alcuni cartelli posizionati non sono bastati. Una brutta sorpresa per le tante persone che sono venute a trascorrere la settimana di Pasqua a Sanremo ma anche per chi è venuto in giornata per passare qualche ora spensierata in bicicletta sulla ciclabile.

I lavori di asfaltatura sono finalizzati anche all'arrivo della tappa del Giro d'Italia, la Sanremo-Cuneo fissata per il 20 maggio. La chiusura ha creato un considerevole malumore tra le attività di ristorazione e nolo bici che si affacciano sulla ciclabile. Questa è una settimana importante in termini di lavoro, in Francia sono iniziate le vacanze pasquali e non di meno ci sono molti italiani che hanno scelto Sanremo per trascorrere qui qualche giorno di relax in vista delle feste.