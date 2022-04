Sanremo: lavori Italgas in via Alfano, da domani modifiche alla viabilità e parcheggi per i residenti

E’ subito intervenuto il Comune Sanremo con alcune modifiche alla viabilità, per i lavori iniziati questa mattina da Italgas per la posa delle tubazioni in via Franco Alfano nella zona del Solaro.

L’Ufficio Viabilità, infatti, ha adottato una soluzione per venire incontro alle esigenze dei residenti. A partire da domani mattina alle 8 verrà creata, su strada Solaro (parallela a via F. Alfano) un’area dedicata alla sosta dei veicoli di proprietà degli stessi residenti. Il provvedimento, oltre a garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione, consentirà quindi ai residenti di via Alfano una maggiore possibilità di spostamento, perché permetterà loro di lasciare l’auto nell’area dedicata e di raggiungere le abitazioni a piedi. L’area di parcheggio sarà delimitata dalla segnaletica e regolamentata da senso unico alternato con semaforo.

I fatti sono emersi questa mattina dopo un articolo del nostro giornale, per un migliaio di sanremesi che rischiano di rimanere bloccati con le proprie auto per circa un mese, a causa di lavori di adeguamento delle tubazioni di Italgas e, per questo è esplosa questa mattina la protesta di molti di loro.

In via Franco Alfano, una traversa ‘cieca’ di strada Solaro, dove si sono molte ville e alcune palazzine. Già la settimana scorsa i residenti hanno notato il cartello all’ingresso della via, dove venivano spiegati gli interventi e gli orari degli stessi, che precludono gli spostamenti in auto per molti di loro nelle ore principali della giornata. Un disagio che, secondo il crono programma dei lavori, dovrebbe protrarsi per circa un mese con orario 8.30-12.30 e 13.30-18.30.

Vista la situazione molti dei residenti hanno chiesto un intervento del Comune e altri direttamente a Italgas Reti. Lamentano infatti i gravi problemi che si verrebbero a creare per qualsiasi spostamento in auto negli orari dei lavori e, per alcuni di loro che devono fare periodiche visite in ospedale, anche gravissimi disagi sul piano emergenziale.

Dal canto loro i tecnici hanno espresso l’assoluta importanza dell’intervento che serve a mettere in sicurezza l’intera rete del gas della zona, dove tra l’altro si sono anche verificate alcune fughe negli ultimi tempi. I lavori dovrebbero terminare il 13 maggio.