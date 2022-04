Sanremo: coro di proteste in via Alfano al Solaro per la chiusura della strada per i lavori di Italgas (Foto)

Un migliaio di sanremesi rischiano di rimanere bloccati con le proprie auto per circa un mese, a causa di lavori di adeguamento delle tubazioni di Italgas e, per questo è esplosa questa mattina la protesta di molti di loro.

Accade in via Franco Alfano, una traversa ‘cieca’ di strada Solaro, dove si sono molte ville e alcune palazzine. Già la settimana scorsa i residenti hanno notato il cartello all’ingresso della via, dove venivano spiegati gli interventi e gli orari degli stessi, che precludono gli spostamenti in auto per molti di loro nelle ore principali della giornata. Un disagio che, secondo il crono programma dei lavori, dovrebbe protrarsi per circa un mese con orario 8.30-12.30 e 13.30-18.30.

Vista la situazione molti dei residenti hanno chiesto un intervento del Comune e altri direttamente a Italgas Reti. Lamentano infatti i gravi problemi che si verrebbero a creare per qualsiasi spostamento in auto negli orari dei lavori e, per alcuni di loro che devono fare periodiche visite in ospedale, anche gravissimi disagi sul piano emergenziale.

Da parte comunale è stata espressa la disponibilità a fornire una serie di parcheggi ai residenti all’inizio della via e su strada Solaro, in modo da lasciare le auto fuori dalla zona dei lavori, per potersi spostare più agevolmente. Una soluzione non molto gradita dai residenti, ai quali Italgas Reti ha offerto un’ulteriore accorgimento sugli orari, magari allargando la fascia di apertura dell’ora di pranzo. Una soluzione che, però, rischia di allungare leggermente i tempi.

Dal canto loro i tecnici hanno espresso l’assoluta importanza dell’intervento che serve a mettere in sicurezza l’intera rete del gas della zona, dove tra l’altro si sono anche verificate alcune fughe negli ultimi tempi. In queste ore, quindi, i residenti stanno cercando una mediazione con l’ente che deve svolgere l’intervento e il Comune. I lavori dovrebbero terminare il 13 maggio.