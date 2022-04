Molini di Triora e Badalucco unite dal PNRR: i due comuni presentano il progetto “Storie di Acqua, di Uomini e di Borghi”

Badalucco, invece, concentrerà la sua azione su Palazzo Boeri e il Museo della Tana di Bertrand (Ne avevamo parlato QUI). Sull'immobile storico che svetta su piazza Duomo, l'amministrazione comunale di Orengo ha immaginato di trovargli una funzione: sia come luogo espositivo per i reperti preistorici trovati nella Tana di Bertrand ma anche come spazio per le conferenze e i matrimoni. Un complesso intervento che dovrà necessariamente partire dalla messa in sicurezza e ristrutturazione dello stabile. In caso di finanziamento, il Comune punta alla valorizzazione di percorsi culturali che vedrebbero nel palazzo un nuovo polo di attrattività per il paese.