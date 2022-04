Rinnovate le cariche sociali alla Filarmonica Città di Imperia - Banda Musicale Riviera dei Fiori

Voglia di rinnovamento e di normalità. Queste poche parole guideranno il lavoro del neo eletto consiglio direttivo della Filarmonica Città di Imperia – Banda Musicale Riviera dei Fiori, che vuole innanzi tutto scrollarsi di dosso i mesi di inattività dovuti alla pandemia e al tempo stesso cercare di recuperare il prezioso rapporto con i cittadini e la Città.

"La Filarmonica, però - spiegano dal direttivo -, non ha bisogno solo di spettatori ma anche di musicisti: uno degli obiettivi che si pone il direttivo è quello di ‘reclutare’ nuovi elementi per favorire quel ricambio generazionale che garantisca un futuro a una delle più antiche istituzioni cittadine.

Il M° Adriano Strangis è stato riconfermato direttore artistico: non dimentichiamo che sotto la sua guida la Filarmonica ha tenuto concerti sempre molto apprezzati dal pubblico, sia per la qualità dell’esecuzione che per l’originalità del repertorio eseguito".

I componenti del consiglio direttivo che resteranno in carica per il prossimo triennio sono: Nicoletta Bracco (presidente), Leonardo Valle (vicepresidente), Vittorio Cipollone, Walter Martina, Massimiliano Basteris e Giovanni Di Meo.

"Il direttivo e i soci intendono inoltre ringraziare per il prezioso operato il presidente uscente, l’avv. Giovanni Di Meo che è riuscito a traghettare la Filarmonica attraverso un periodo complesso e impegnativo".



Preparato proprio durante la pandemia e registrato appena sono stati possibili i primi spostamenti, i componenti della Banda Filarmonica hanno registrato il video visibile a questo link: www.youtube.com