Sanremo: Chicco cucciolo di cinque mesi, cerca una nuova famiglia

Chicco, cucciolo di 5 mesi, microchippato e vaccinato. Non lo possono più tenere per motivi indipendenti da lui. Cerca una casetta, questa volta per sempre. Futura taglia media contenuta. Visibile in provincia di Imperia, si affida con colloquio e preaffido.

Se interessati mandate un WhatsApp presentativo al 3295461841.