Pigna: ricorso al Tar per costruire un caseificio, il Sindaco Trutalli "Noi siamo qui pronti a parlarne"

“Noi siamo sempre qui, disponibili a parlare di questa vicenda che si siamo trovati al nostro insediamento, anche se è risalente al 2009”. Sono le parole di Roberto Trutalli, Sindaco di Pigna, in relazione alla decisione del Tar ligure (QUI), che dopo 13 anni dalla presentazione del progetto seguita da battaglia legale, ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo caseificio per allevamento di pecore e capre a Pigna.

I giudici amministrativi infatti, avevano dato torto al Comune di Pigna che aveva negato agli imprenditori l'autorizzazione alla variante urbanistica per costruire lo stabilimento dopo che precedentemente l'ente locale si era pronunciato favorevolmente per la ‘pubblica utilità dell'opera’. “Io ho sempre detto – ha affermato il primo cittadino – che siamo pronti a discuterne, ma chi ha intentato la causa non è mai venuto a parlaci. Io non mi tiro certo indietro”.

Il proprietario dei terreni aveva presentato la variante nel 2009 mentre la zona era classificata dal piano regolatore come ‘ambito agricolo di presidio’, dove erano ammesse stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali, mentre il progetto presentato dai ricorrenti prevedeva la realizzazione di una stalla costituita da tre corpi di fabbrica affiancati con accanto un caseificio.

“La questione è importante – prosegue Trutalli – e non è solo relativa all’allevamento ma, in generale, il dissesto che è in atto, soprattutto in quel punto. Non dimentichiamo che, nel gennaio 2014 c’è stata una tempesta con oltre 400 millimetri d’acqua che hanno portato via tutto. Siamo rimasti senza strada in quella zona e, il nostro timore che certi interventi possano compromettere definitivamente quella porzione di territorio”.

Il Comune, negli ultimi anni, ha investito oltre 500mila euro nella strada della zona, con due fondi europei e altri finanziamenti dalla Regione: “Noi siamo qui pronti a parlarne, anche con i suoi legali perché io non parlo per me, ma per il territorio. Figuriamoci se siamo contrari all’instaurazione di nuove attività nel nostro comune”.

Dopo la sentenza del Tar il proprietario dei terreni si è riservato di chiedere al Comune un risarcimento danni stimato dal ricorrente in venti milioni di euro per lo stop al progetto: “C’è anche da dire che, ufficialmente non è stato presentato nessun progetto ma solo una variante al Piano Regolatore Generale. Come Amministrazione vogliamo capire bene l’eventuale progetto, perché fare oltre 1.800 metri quadri di coperture devono anche avere un’idea di smaltimento dell’acqua meteoriche e anche i residui di un eventuale allevamento”.

L’iter ha visto la richiesta di una variante al Prg nel 2012 e, l’amministrazione di quel tempo avrebbe dovuto convocare una conferenza dei sevizi e non lo avrebbe fatto. La vicenda si è poi trascinata al 2019, quando sono stati indetti due Consigli comunali, per i quali è venuto a mancare il numero legale. Poi è subentrata l’attuale amministrazione, guidata da Roberto Trutalli: “Noi non siamo contro nessuno – termina il Sindaco – ma è ovvio che l’Amministrazione deve pensare all’intera collettività piuttosto che al singolo. In più dopo i disastri creati dalle piogge è anche scoppiato il Covid. Ci è stato chiesto di esprimerci e, il Consiglio comunale ha fatto ricorso e il Tar gli ha dato ragione”.

Successivamente il proprietario ha espresso anche un secondo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che lo ha dichiarato irricevibile.