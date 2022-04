Imperia: polemiche sulle temperature, Scajola "In Ucraina c'è chi muore di freddo e parliamo di un grado!" (Video)

A margine dell’incontro sulla transizione energetica di oggi in Provincia a Imperia, il Presidente dell’ente e Sindaco Claudio Scajola è nuovamente intervenuto sulla polemica relativa all’abbassamento delle temperature nelle case e nelle scuole del capoluogo, che ha scatenato una serie di botta e risposta.

Scajola, approfittando dell’argomento posto dall’incontro odierno ha anche messo l’accento sull’importanza del risparmio energetico per evitare di trasferire denaro in Russia, di fatto arricchendo un dittatore come Putin. E ha risposto così alle polemiche: “Non voglio fare ricordi antichi ma – ha detto – quando andavamo alle elementari, noi bambini portavamo un pezzo di legno per le stufe a legna. Non credo che, in aprile, non sia possibile mettere un golfino in più e un cappello in testa per risparmiare energia che i cittadini pagano. In questo modo si dà anche il buon esempio per riuscire a diminuire il consumo energetico nel nostro paese. In questo momento ancora di più, mentre vediamo in televisione i bambini al freddo e che non mangiano mentre ci permettiamo di dire che, un grado di meno o la chiusura del riscaldamento a metà aprile sia un fatto dannoso per la salute dei bambini. E’ una cosa vergognosa”.

Scajola ha anche risposto al centro per la tutela del malato: “Forse ignorano che le norme prevedono che ci sia sempre la tutela dei malati e, per loro, è sempre garantito avere ogni benessere possibile”.