Ventimiglia: il centro storico da oggi è raggiungibile in ascensore, inaugurato l'impianto che collega la zona portuale (Foto e Video)

E’ stato inaugurato e aperto al pubblico, questa mattina alla presenza del Sindaco Gaetano Scullino, l'ascensore che offrirà il collegamento fra la galleria degli Scoglietti, che si estende da Piazza della Costituente fino al porto di Marina San Giuseppe, e il centro storico, concludendo il suo percorso in "Piazza dei Balestrieri".

Il progetto è stato realizzato dalla società concessionaria del porto turistico ‘Cala del Forte Ventimiglia - Monaco Ports’. Sono ben tre le fermate di emergenza intermedie pensate lungo il suo itinerario, dotate di rampe di scale realizzate in acciaio.

L'ascensore rappresenta una possibilità in più per gli abitanti del centro storico, anche in termini di parcheggio potendo usufruire dei 400 nuovi posti auto del porto. Sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il tunnel costruito misura 45 metri. La capienza è di 10 persone per un massimo di 800 kg di carico.

Tra i presenti all'inaugurazione anche gli Assessori Palmero e Panetta, l’Amministratore di ‘Cala del Forte’ Gian Battista Borea D’Olmo, l'assessore Ascheri, l’ex Sindaco Enrico Ioculano e il Consigliere Francesco Mauro.

L'ascensore inaugurato oggi è un progetto che risale al 2018, quando l'Amministrazione del tempo aveva dato l'ok per i lavori dell’impianto di sollevamento, collaudato alla fine dell'anno passato e oggi donato alla cittadinanza ventimigliese.