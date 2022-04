Regione Liguria a 'Fruit Logistica' 2022, Benveduti: “Sfruttiamo queste vetrine internazionali per esporre le nostre ricchezze”

Anche Regione Liguria presente a Fruit Logistica, la principale fiera del commercio e della logistica mondiale di frutta e verdura fresca, che torna, dopo due anni di pandemia, alla Messe Berlin senza restrizioni Covid.



“Supportare la comunità economica ligure in un’ottica di sistema, specialmente quella dello shipping, essenziale nello sviluppo della Liguria del futuro, è un ulteriore step nel percorso di promozione dei valori della nostra terra. Come amministrazione regionale, perseguiamo da tempo questa globale strategia - spiega l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti - ed essere qui ci permette di pianificare una più ampia rappresentanza ligure nelle edizioni a venire, continuando a imbastire dirette relazioni con stakeholders internazionali in prospettiva di possibili sviluppi di collaborazione e valorizzazione reciproca”.



Regione Liguria è presente alla Fiera, in corso dal 5 al 7 aprile, con le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, Liguria International e alcuni operatori della logistica.



“Con la partecipazione regionale rafforziamo inoltre il percorso di collaborazione con Agenzia Ice per sostenere la filiera produttiva ligure e il comparto della logistica. La giornata inaugurale - aggiunge l'assessore Benveduti - è stata anche occasione di incontro e dialogo con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, al quale ho evidenziato l'importanza di sostenere in maniera concreta le nostre aziende all'estero, specie in questo momento di ripresa in cui è alto il rischio di vedere vanificati i risultati a fronte del grave conflitto. Facciamo squadra e sosteniamo i prodotti liguri e italiani al di fuori dei confini nazionali in una politica comune di sviluppo”.