Casinò di Sanremo: crisi incassi e bando ristorazione, la relazione di Battistotti “La clausola sociale non avrebbe impedito licenziamenti” (Video)

Sono giorni delicati tra le mura della casa da gioco matuziana. Da un lato Casinò di Sanremo sta facendo i conti con una crisi di incassi difficilmente pronosticabile e dalla non semplice lettura; dall’altro il settore ristorazione sul piede di guerra per il bando che escluderà i due ristoranti ‘Biribissi’ e ‘Roof Garden’ a favore dei bar e con una decina di posti di lavoro a rischio.

Dopo settimane di silenzio tra le proteste dei sindacati, in consiglio comunale il Cda della casa da gioco ha ricostruito nel dettaglio il percorso della gestione iniziata il 27 agosto 2019 e che ha attraversato la tempesta del covid e delle tante incertezze legate alle modalità di riapertura.



Il presidente Adriano Battistotti nel suo lungo e articolato intervento ha prima ripercorso le tappe principali del periodo pandemico, tra il danno economico provocato dalla chiusura e le spese per adeguare le sale alle norme anti covid, per poi relazionare sugli investimenti per la sicurezza e la sistemazione di diverse aree del Casinò per un totale di oltre 7 milioni di euro.



Spazio anche alle motivazioni che hanno spinto il Cda a optare per una riduzione dell’orario della roulette francese, per poi chiudere con la lunga disamina sul servizio di ristorazione e le dinamiche che hanno portato alla pubblicazione del bando tanto contestato da sindacati e lavoratori.

La relazione del presidente Adriano Battistotti