Ventimiglia: con una mini rassegna tra maggio e giugno riapre il Teatro Comunale, la soddisfazione di Bertolucci

Dopo la tempesta ‘Alex’ di ottobre 2020, il Covid e anche la guerra in Ucraina, riapre finalmente il Teatro Comunale di Ventimiglia.

L’annuncio è stato dato dall’Assessore al Turismo del comune frontaliero, Simone Bertolucci, che ha anche la delega a Turismo e Cultura. La riapertura coinciderà con una rassegna tra maggio e giugno e la ‘prima’ è fissata per il 18 maggio, quando sarà presente nella città di confine Vittorio Sgarbi con lo spettacolo ‘Dante, Giotto e l’amore’.

A seguire, il 25 maggio, sarà la volta di Paolo Nani con ‘La lettera’, proposto dall’associazione ‘Liber Theatrum’. Il 27 si esibirà Marco Ligabue in concerto mentre il 10 giugno spazio a ‘Il vecchio e il mare’ con Roberto Alighieri. Il 17 lo spettacolo ‘Novecento’ di Alessandro Baricco, il 23 ‘Sani! Teatro fra parentesi’ con Marco Pasolini. La mini rassegna terminerà il 28 giugno con Giò di Tonno in ‘Canzoni per sempre’

L’Assessore Bertolucci ha espresso profonda soddisfazione nel poter riaprire il Teatro Comunale, ferito dall'alluvione e dal Covid: “Finalmente, con le nuove regole governative che sono in vigore dal 1° aprile, possiamo organizzare una stagione teatrale di grandi nomi che farà da spinta alla ripresa degli eventi cittadini, la quale si trasferirà in estate al Teatro Romano con appuntamenti di altrettanta qualità”.

Intanto il calendario estivo è ormai completato e, dopo Pasqua sarà presentato con appuntamenti dedicati a musica, teatro, sport, storia, commercio, arte, letteratura, nelle location del Teatro Romano, al Resentello e Forte dell'Annunziata.

Per la rassegna di maggio e giugno al ‘Comunale’ sono stati stabiliti anche i prezzi dei biglietti: 30 euro (25 ridotto) per le prime file della platea; 25 euro (20 ridotto) per le file dalla M alla R. In Galeria 20 euro (ridotto 15 e per studenti 10). I biglietti saranno venduti dal 2 maggio.