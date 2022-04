Spettacolo: questa mattina ospite di Radio Onda Ligure 101 il comico e attore Giuseppe Giacobazzi

Anche oggi su Radio Onda Ligure intervista grande personaggio del mondo dello spettacolo. L'ospite di oggi pomeriggio sarà il comico Giuseppe Giacobazzi, storico

protagonista della trasmissione televisiva Zelig e di molte pellicole di grande successo come diversi film, come 'Vacanze di Natale a Cortina', 'Un Natale al Sud' e 'Tutto liscio'.

Sarà l'occasione per presentare il suo nuovo spettacolo ‘Noi, mille volti e una bugia’, che sarà in scena venerdì prossimo al Teatro Ariston di Sanremo. L'intervista a Giuseppe Giacobazzi è in programma oggi alle 11.45 nel corso della trasmissione di Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.