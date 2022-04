Vallecrosia: giovedì nuovo appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima

Giovedì 7 aprile, alle 21, presso la sala Polivalente di Vallecrosia (solettone) torna l’appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. La serata, presentata dalla Psicoterapeuta dr.ssa Guendalina Donà, verterà su un'interessante tematica: la nostra volubilità!



"Che cosa rende noi esseri umani così volubili rispetto alle opinioni che abbiamo sugli altri? Come mai, spesso, cambiamo idea in maniera repentina e superficiale sulle altre persone? Ne parleremo insieme confrontandoci, come di consueto, anche alla luce dell'attualità della quale siamo spettatori. Vi aspettiamo!" - spiegano gli organizzatori.