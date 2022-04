È andato deserto anche il terzo bando del Comune di Ventimiglia per la vendita della ex scuola di Trucco. L'immobile di Civitas, società partecipata del Comune in liquidazione, non ha ricevuto offerte entro il termine previsto del 1° aprile.

Ora l'amministrazione procederà, dunque, con il quarto bando. La base d'asta, precedentemente fissata a 201.596 euro, scenderà a circa 180 mila.