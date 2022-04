Tre mesi di cassa integrazione alla Colussi di Fossano per lieve calo delle commesse

È attiva da fine febbraio e lo sarà fino a fine maggio la cassa integrazione alla Colussi di Fossano. La motivazione dell’attivazione dell’ammortizzatore sociale sarebbe da riferirsi a un leggero calo delle commesse con conseguente necessità di smaltimento dei prodotti in magazzino.

Coinvolti dalla scelta aziendale 60 operai (la totalità) e parte degli impiegati. La Cig però sarà in continuità produttiva, con almeno quindici giorni di attività ogni mese. Alla Colussi sono impiegati quasi 70 lavoratori: qui è concentrata la produzione di pasta Agnesi, linea potenziata nel 2017, anno in cui erano stati trasferiti nello stabilimento di via Torino 16 dipendenti dalla sede di Imperia, ora non più in attività.



La cassa è stata aperta il 28 febbraio e sarà attiva fino al 28 maggio. L’auspicio dei sindacati è che si possa tornare a pieno regime intorno al periodo pasquale, senza la necessità di dover usufruire del monte ore totale di Cig.

“Abbiamo assistito a una buona ripresa nel periodo Covid – spiega Giancarlo Tocchi funzionario Flai Cgil – In questo momento c’è una flessione del mercato che auspichiamo rientri a stretto giro.”

“Nonostante la crisi a livello globale – spiega Forunato La Spina, segretario provinciale della Fai Cisl – questa è la prima realtà alimentare della provincia ad attivare una cassa per una lieve diminuzione delle commesse che potrebbe già rientrare nei prossimi giorni.”

La cassa, a seguito degli incontri con i sindacati, è stata garantita che sarà versata anticipatamente dall’azienda in attesa di riscuoterla dall'Inps.