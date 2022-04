Taggia: aperte le domande per l’ampliamento a titolo gratuito dei dehor. Giuffra: “Bene la proroga, gli uffici della Confcommercio sono a disposizione delle imprese per il supporto alle domande”

Sono aperte le domande per l’ampliamento a titolo gratuito dei dehor nel territorio comunale di Taggia. Le istanze, da presentare entro il 30 giugno 2022, dovranno essere inviate in modalità telematica al Comune. Sono previsti ampliamenti con utilizzo di strutture removibili, quali sedie, tavoli, ombrelloni.

Sottolinea il presidente della Confcommercio di Arma di Taggia, Massimo Giuffra: “Bene la proroga, una richiesta che arriva dalla nostra associazione, dai nostri associati e dalle attività del territorio. Dopo due anni di pandemia e una situazione ancora complessa per il turismo e l’economia locale, non possiamo che essere soddisfatti per il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale. Un aiuto ai pubblici esercizi, per vivere la stagione primaverile ed estiva con maggiore tranquillità”.

Le concessioni rilasciate saranno valide dal 1° aprile al 30 settembre 2022. Per maggiori informazioni o per supporto nella presentazione della domanda, gli uffici della sede della Confcommercio di Arma di Taggia sono, come sempre, a disposizione degli associati.