Sanremo: 'Sportello della Gentilezza' Cri nuovamente in emergenza, richieste alimentari quintuplicate

Lo ‘Sportello della Gentilezza’ di Croce Rossa a Sanremo è nuovamente in emergenza sociale. Dopo l’arrivo di decine di famiglie provenienti dall’Ucraina le richieste di aiuti alimentari si sono quintuplicati.

Questa settimana sarà aperto, nell’abituale location lungo la pista ciclabile dell’ex stazione ferroviaria, da oggi a mercoledì (dalle 10 alle 13) per ritirare generi alimentari a lunga conservazione destinati sia alle famiglie indigenti del territorio che alle famiglie ucraine.

Visto il Rally di Sanremo del prossimo weekend, lo sportello resterà chiuso da giovedì per poi riaprire lunedì 11 aprile sino a giovedì 14, sempre con l’orario 10/13.

Ecco l’elenco di prodotti alimentari a lunga conservazione che possono essere consegnati direttamente allo ‘Sportello della Gentilezza’: riso, olio di semi e d’oliva, biscotti, latte, legumi e frutta in scatola, tonno e carne in scatola, caffè per moka, polpa di pomodoro in bottiglia o in scatola, dolciumi e cioccolato per i più piccini, succhi di frutta, zucchero e farina.