Sanremo: con l’addio al cantiere di via Nino Bixio potranno partire i lavori per l’asfalto della pista ciclabile

Quando inizieranno i lavori per la sistemazione della pista ciclabile? È la domanda che i tanti pedoni, runner e ciclisti si pongono quasi quotidianamente dribblando buche e avvallamenti sul tratto di asfalto che mezza Europa ci invidia. Ora, finalmente, c’è un risposta.

Il mancato avvio dei lavori fino a oggi è dovuto alla concomitanza con il cantiere di via Nino Bixio che proprio in questi giorni è in fase di chiusura. Questa la motivazione che arriva da Amaie Energia in merito al ritardo negli interventi tanto attesi.

C’è anche una spiegazione puramente tecnica ed economica. La pista ciclabile presenta un fondo di asfalto colorato la cui produzione ha costi particolarmente elevati; conviene, quindi, strutturare l’intervento in un’unica tranche (consentendo così all’azienda produttrice di fornire l’asfalto in un solo ordine), cosa impossibile da fare data la concomitanza con il cantiere richiesto dalla Sovrintendenza in via Nino Bixio. L’intenzione di Amaie Energia è quella di rifare l’intero asfalto del tratto sanremese in un’unica soluzione.

La società partecipata ha ricevuto un aumento di capitale finalizzato alla manutenzione della pista nel tratto sanremese mentre, per le altre zone, si attendono i finanziamenti di Regione Liguria.

Da Amaie Energia annunciano grandi novità nei prossimi 6 mesi, l’intenzione sarebbe quella di rimettere a nuovo la pista nel giro di un anno.