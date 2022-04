Dolcedo: inaugurato il posteggio 'Fratelli Berti', Assessore regionale Marco Scajola "Un lavoro in sinergia con il Sindaco Danio”

Oggi a Dolcedo è stato inaugurato il posteggio ‘Fratelli Berti’: 80 posti auto e 10 per le moto. La riqualificazione dell’area fa parte di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana che sta mettendo in atto il Comune di Dolcedo, grazie alla collaborazione con Regione Liguria, che prevede una nuova scuola, la messa in sicurezza del campo sportivo, il cambio di viabilità con la creazione di una zona ZTL, una casa per le giovani coppie ed un parco giochi per i bambini.

“Un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, che diventerà un modello per tutta la Liguria. Un lavoro sinergico tra Regione e Comune che sarà in grado di cambiare il volto di Dolcedo, un paese strategico della Val Prino” commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

Conclude il Sindaco Giovanni Danio: “Un progetto di Rigenerazione Urbana importante. Devo ringraziare l’assessore regionale Marco Scajola, che ha avuto veramente a cuore Dolcedo, ha creduto nel nostro progetto e ha fatto tutto il possibile perchè si concretizzasse”.