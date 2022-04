Dichiarazioni Di Muro su incidente mortale A10, PD provinciale: "Solo demagogia e propaganda!"

“Spiace constatare che l’On. Di Muro strumentalizzi le tragedie. Drammi di questa portata meriterebbero solo il silenzio, per la vita di due persone che non ci sono più e per un terzo ferito gravemente. Perché si sta parlando della vita di due persone”. Ad intervenire è Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico che si dice addolorati per l'episodio avvenuto oggi sull’A10.

“Ci spiace invece constatare che l'Onorevole Di Muro strumentalizza l'accaduto per meri interessi politici. La demagogia e la propaganda non si fermano neanche di fronte alla vita di due persone morte. Peccato che mai l'Onorevole – conclude Quesada - abbia presentato soluzioni concrete sul tema immigrazione. Eccetto proposte spot irricevibili. Anche questa volta sarà per la prossima volta”.