Ventimiglia: torna il problema migranti, Scullino "Di Muro ha fatto bene a ricordare la situazione al Ministro"

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino aspetta il ministro Lamorgese e torna a parlare del problema migranti a Ventimiglia.

“Bene ha fatto l’On.le Flavio di Muro – ha detto il primo cittadino frontaliero - a ricordare al nostro Ministro dell’Interno la situazione di Ventimiglia. Se lo Stato si muove i risultati si vedono. Basta con il buonismo generalizzato di sinistra, tolleranza zero verso chi delinque, chi si ubriaca e molesta, basta con l’accattonaggio e i venditori abusivi che disturbano ai tavoli. Dico però nuovamente basta anche alle strumentalizzazioni, i cittadini hanno capito che la nostra città non merita di essere associata ad una città pericolosa perché non lo è, continuare a dire che è una città insicura solo per attaccare il sindaco o l’amministrazione vuol dire voler affossare il commercio, denigrare l’immagine della nostra città che non lo merita. Lo dico non solo all’opposizione ma anche a qualche consigliere di maggioranza e a chi è in cerca di visibilità politica”.

Secondo Scullino la sola chiusura temporanea del bar all’angolo tra via Hanbury e via alla Stazione ha dato l’immediata percezione di tranquillità, ordine e sicurezza: “Non è un attacco a chi gestiva il locale ma è una situazione di fatto, è la realtà di quanto accaduto e tutti abbiamo visto. Rimane la situazione pietosa alla stazione su cui bisogna intervenire con maggior forza. Il Prefetto e tutte le Forze dell’Ordine si stanno muovendo molto bene, con molta attenzione su Ventimiglia e ringrazio per questo. Non occorre mollare, andiamo avanti con i controlli che portano a risultati importanti ma ripeto a tutti, anche al consigliere Nazzari, l’amministrazione comunale non può fare di più deve occuparsene il Ministro Lamorgese, come ha ben detto di recente anche l’On.le Di Muro che ha dimostrato di amare molto la sua città, dando le necessarie disposizioni alle Forze dell’Ordine”.

Secondo il primo cittadino i controlli straordinari delle Forze dell’Ordine avvenuti in questi ultimi giorni, dopo gli ultimi episodi di violenza, e le verifiche volute dalla Prefettura, affidate alla Questura, che ha coinvolto anche i locali pubblici, ha portato risultati importanti, un bar chiuso, due stranieri indagati, 12 colpiti da decreto di espulsione, ben 128 persone identificate e sono stati controllati 55 veicoli. “Non deve passare inosservato quanto fatto dagli agenti del Commissariato che ringrazio – termina Scullino - con l’aiuto straordinario degli operatori del Reparto prevenzione crimine Liguria e del personale della Questura, ma non dobbiamo ora fermarci. La serie articolata e prolungata di controlli e perlustrazioni deve però continuare, colpiamo i punti di ritrovo e quei pochi pubblici esercizi che ricevono pregiudicati e ubriachi molesti. Se la Questura emette i provvedimenti di chiusura e il Prefetto mi concede la possibilità di revocare anche licenze commerciali dei locali mal frequentati, io sono disponibile a farlo subito, ma mi devono dare gli strumenti di legge per farlo, come è successo in passato ad esempio con un pubblico esercizio in Via Gramsci. Come sindaco e come Amministrazione posso solo occuparmi di segnalare, aumentare il numero delle telecamere e l’illuminazione pubblica, indicare un’area dove poter realizzare un centro di accoglienza che non può essere nel centro cittadini e per questo credo che l’area di Rio Sorba sia l’ideale, perché ampia e lontana dall’abitato dove la Ministra Lamorgese potrebbe realizzare un’area stranieri anche permanente per accogliere chi ha veramente bisogno per un massimo di 72 ore, in aiuto alla Caritas, ma deve stanziare i soldi che aveva promesso con il suo precedente capo dipartimento Prefetto Michele di Bari”.