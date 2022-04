Borghetto d’Arroscia, in arrivo un nuovo plesso commerciale: la Regione approva la variante al Prg

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato la variante al PRG del Comune di Borghetto di Arroscia che realizzare un nuovo plesso commerciale.



“Un atto importante volta allo sviluppo di un’attività produttiva esistente, che consentirà la sua localizzazione in un posto più idoneo, incentivando il suo sviluppo, che si tradurrà in un incremento di posti di lavoro” dichiara Marco Scajola, che conclude: ”Atti concreti per lo sviluppo del nostro splendido entroterra: una priorità del nostro mandato".



Il Sindaco di Borghetto d’Arroscia Angela Denegri conclude: ”Sono molto soddisfatta che Regione Liguria abbia accolto la nostra richiesta, ringrazio l’Assessore regionale Marco Scajola per aver compreso l’importanza di questa variante, che contribuisce alla crescita economica del nostro territorio”.