Seborga: una famiglia ucraina ospitata dall'ex sindaco Gozzini, "Un lavoro di squadra per salvare queste persone"

Seborga, una famiglia ucraina in salvo, ospitata dall'ex Sindaco Davide Gozzini. Una mamma, una figlia, una nuora e un bambino di 1,5 anni, hanno raggiunto Seborga da Poltava, dopo un difficile ed estenuante viaggio con treni e mezzi improvvisati sino in Montenegro, dove la Segreteria dell'ambasciata italiana in Ucraina ha contattato Flavio Gorni, amico con il quale hanno collaborato in alcuni progetti nei paesi dell'est e ha diramato la necessità di ospitalità.



Davide Gozzini, persona estremamente sensibile, residente a Seborga, ha dato subito con sua figlia e il genero, ospitalità a tempo indeterminato, permettendo così ad una famiglia di poter trascorrere tutto il tempo necessario sino al termine della guerra, dove i mariti e figli stanno ancora combattendo. Subito intervenuti in aiuto Anna Leone del Laboratorio dei bambini di Seborga, Katiusha Leone e la Protezione Civile di Dolceacqua e Luca Vinci e il suo staff della Ponente emergenza per gli aiuti di prima necessità.



"Un grande lavoro di squadra che ha permesso a una famiglia di fuggire e salvarsi da una terribile guerra senza senso. Davide, molto premuroso sta assistendo la famiglia, e, tutti insieme stiamo cercando di farli sentire in una grande famiglia. Da questa sera, sino a termine ostilità, l'Agriturismo della piccola Nicole Gorni, avrà una grande parete illuminata di Giallo e azzurro con un simbolo di pace rivolto alla protezione dei bambini. Nel suo piccolo, alcuni abitanti di Seborga, hanno dato la loro massima disponibilità per aiutare una meravigliosa famiglia" - raccontano.