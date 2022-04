Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo: dal 7 al 9 aprile, alcune iniziative in provincia di Imperia

In provincia di Imperia sono state organizzate tre giorni di iniziative per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo che ricorrerà domani, sabato 2 aprile. Le iniziative vedranno impegnata Asl1, in collaborazione con Alisa, Provincia di Imperia, Anmic Imperia, Angsa Imperia, Donne Medico della Provincia di Imperia e il Distretto Lions Club International 108 Ia3.



Tre giorni per comprendere e capire le tematiche legate al mondo dell'autismo con una serie di incontri e convegni dedicati ad addetti ai lavori e non solo:



- 7 aprile alle ore 17, Sala Roof 1 del Teatro Ariston di Sanremo: sarà proiettato il film " Sul sentiero Blu", sull'esperienza promossa dal Dott. Roberto Keller, Referente Scientifico del Progetto e Direttore del Centro Regionale per i Disturbi dello spettro dell'autismo in età adulta della Asl Città di Torino.



- 8 e 9 aprile, Aula magna dell'Università di Imperia: prenderanno il via due giornate di formazione. Il corso di formazione dal titolo "Disturbo dello Spettro autistico: un passaggio imprescindibile dall'infanzia all'età adulta", rivolto al personale sanitario delle Asl liguri e dei servizi territoriali, si svolgerà sia in presenza sia in modalità webinar. E il 9 aprile, sempre nell'Aula magna dell'Università di Imperia, seconda e ultima giornata formativa dal titolo “I disturbi dello Spettro Autistico. Inclusione scolastica e presa in carico sanitaria. Costruzione di una rete" destinata ai Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e insegnanti.



"I Disturbi dello spettro autistico sono condizioni eterogenee che hanno un profondo impatto sulla qualità della vita delle persone e dei loro familiari: in Liguria sono circa 1.600 le persone con una diagnosi certificata. - ricordano da ALISA - La complessità del fenomeno, l’impatto sulla qualità di vita dell’individuo, sulla tenuta del tessuto familiare e le ricadute di ordine sociale richiedono un impegno intersettoriale e politiche sanitarie, educative e sociali mirate a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie".



Alisa, tra l’altro, ha recentemente costituito un Tavolo regionale di consultazione permanente in merito ai disturbi dello spettro autistico formato da esperti della materia delle Asl, da rappresentanti delle Associazioni dei familiari, da rappresentanti dei Pediatri di libera scelta e dell’Università (Neuropsichiatria dell’Istituto Giannina Gaslini e Psichiatria) e da referenti regionali. Inoltre, in attuazione del Piano regionale di prevenzione 2021/2025, tra i temi della promozione della salute, Alisa ha previsto nell’offerta formativa scolastica un modulo specifico sui disturbi dello spettro autistico.



"Grazie alla sinergia tra i servizi sociosanitari, sanitari e socioassistenziali, in collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni, è stato possibile creare in Liguria una rete regionale per la presa in carico, il sostegno e l’integrazione delle persone con disturbi dello spettro autistico - sottolinea Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria - tenendo conto dei bisogni specifici e delle necessità di sostegno che possono mutare nel tempo. Un grande lavoro di squadra che ha saputo raccogliere l’esperienza di tutti gli attori coinvolti in questo delicato processo che coinvolge i pazienti e le loro famiglie".