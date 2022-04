All'Ariston ultimo atto di SanremoSol: studenti lucani e della provincia di Imperia uniti per chiedere la pace (Foto e video)

Quella odierna è stata l'occasione per approfondire tematiche d'attualità come: la violenza sulle donne, l'ambiente, il bullismo, la famiglia, la legalità, i valori dello sport e la musica. Tanti argomenti introdotti da relatori noti come: Giovanni Fortunato professionista della comunicazione che dal 2017 collabora con Le Iene; Alessandro Onnis, una 'Iena' e co-presentatore della trasmissione 'Ridiculousness Italia' su MTV; Giulia Innocenzi, direttrice di Giornalettismo e Iene.it; Enzo Campagnoli, famoso direttore d'orchestra che ha più volte accompagnato i cantanti del Festival di Sanremo, quest'anno ha diretto gli orchestrali per Michele Bravi e Dargen D'Amico.