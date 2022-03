Imperia, due medici dell’ospedale brutalmente aggrediti: l’Asl 1 chiede incontro urgente al Prefetto sul tema sicurezza

Un 41enne algerino senza fissa dimora è stato arrestato dalla squadra volante della Polizia e processato stamani per direttissima. L’uomo, stando gli accertamenti compiuti dagli investigatori, avrebbe aggredito ieri mattina una dottoressa in servizio al pronto soccorso del capoluogo.

Il 41enne era finito più volte in ospedale nei giorni scorsi per atti di autolesionismo. Dopo essere stato portato in pronto soccorso e curato dai sanitari, al momento delle dimissioni avrebbe aggredito brutalmente il medico.

La donna, 58 anni, è stata colpita al volto con un pugno. Nel tentativo sfuggire ad un secondo colpo è stata poi spinta dall’algerino ed è caduta sbattendo la testa.