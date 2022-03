Park 24 ad Arma di Taggia, c'è una data per la firma del compromesso per l'acquisto del cantiere

Uno dei dati principali riguarda il valore: 1.6 milioni di euro, più iva. Sebbene il Comune disponga quasi totalmente della cifra, attraverso il Fondo Strategico, dovrà comunque accendere un mutuo, attualmente in fase di definizione, per l'espletamento dei successivi passaggi. Stasera nel corso del consiglio comunale il sindaco Mario Conio parlerà della soluzione per Area24/Park24. Un argomento che troverà spazio anche all'interno del punto sul bilancio di previsione.

In seguito all'entrata in possesso delle aree, in programma nei mesi successivi, entro l'estate, il Comune avvierà subito le opere di messa in sicurezza e bonifica del compendio. Contestualmente sarà avviata anche una fase di progettazione aggiornata per il completamento della parte di superficie dell'opera pubblica. La previsione è di andare a gara per l'affidamento entro settembre o ottobre. I lavori potrebbero essere fatti in collaborazione con Amaie Energia, una ipotesi che è attualmente al vaglio degli uffici dei due enti.