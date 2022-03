Imperia, il Pd da domani avvia la raccolta di aiuti per l'Ucraina: ecco come e cosa donare (foto)

Da mercoledí 30 marzo e per tutto il mese di aprile, la sede del PD cittadino di Imperia, in via San Giovanni 5, aprirà le porte a tutti coloro che vorranno portare un aiuto alla popolazione ucraina.

Tutte le mattine da lunedí al venerdí dalle 9.30 alle 12.30, lunedí e mercoledí pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00, e sabato 9 e 23 aprile dalle 9.30 alle 12.30, la sede del nostro circolo costituirà centro di raccolta per dare un conforto a chi sta subendo le conseguenze dirette dell'ennesimo abominio del genere umano, la guerra, un concetto tragicamente tornato alla ribalta nel cuore dell'Europa.

Come ricorda il segretario cittadino Massimiliano Cammarata, verranno raccolti in particolare farmaci e medicamenti in collaborazione con la Croce Rossa. "Consapevoli del forte senso di solidarietà che piú volte la popolazione imperiese ha dimostrato, vi aspettiamo numerosi".