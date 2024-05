Elezioni Sanremo: sold out all’Ariston, i ringraziamenti di Gianni Rolando

“Un'atmosfera unica, una carica incredibile, ma soprattutto ho letto negli occhi la voglia ed il desiderio di tantissime persone che hanno la seria intenzione di far voltare pagina a Sanremo!” Queste le parole del candidato del centro destra civico e partitico Gianni Rolando a seguito del grande successo di ieri alla convention che si è tenuta in un teatro Ariston “sold out”. “Grazie, grazie, grazie – afferma Gianni Rolando – a tutti e tutte coloro che ieri pomeriggio all'Ariston hanno ascoltato il programma per la Sanremo di domani, i candidati e le candidate, le personalità politiche che hanno partecipato e portato un apporto fondamentale. Da oggi – conclude Rolando – abbiamo da vivere insieme un mese di campagna elettorale, forti e uniti per far rinascere Sanremo!”