Elezioni Amministrative Sanremo: Erika Martini (Indipendenza) "E se finisse come ad Imperia?"

"La scintillante kermesse di ieri all'Ariston del candidato Gianni Rolando mi ha fatto venire in mente una riflessione".

Interviene così Erica Martini, candidata a sindaco di Sanremo per il movimento Indipendenza. “Ricordo che nella campagna elettorale per le comunali di Imperia del 2018 – prosegue - Claudio Scajola, allora politicamente più debole, sfidò da solo tutto il centrodestra in allora schierato compattamente su un altro candidato. ‘U' Ministru’ girava, spesso accompagnato dalla moglie, a stringere mani incontrando tutti in tutti i luoghi più reconditi di Imperia, con una confidenza ed una conoscenza delle situazioni cittadine proprie di chi è nato, ha vissuto ed ha amministrato la città. Al contrario il centrodestra, con una protervia tipica del potere, continuava ad invitare personaggi famosi da tutta Italia, una sfilata continua di politici, più o meno eminenti, da ogni dove. Potete immaginare i commenti irritati degli imperiesi di fronte a queste parate così distanti dalla campagna elettorale confidenziale che stava facendo il più volte ministro. Sappiamo come è finita, vinse naturalmente Claudio Scajola".

“Il centrodestra evidentemente tende a ripetere i suoi errori – termina Erika Martini - continuando a scommettere su sfilate di politici più invisi che altro è sale gremite di persone (le truppe ‘cammellate’) in gran parte venute da fuori Sanremo, spettacoli pirotecnici, musiche balli e grida di vittoria. E se poi finisse come ad Imperia? E non sarà anche per questo che Claudio Scajola, riconoscendo situazioni già viste, ha puntato sulla vittoria del candidato Alessandro Mager sostenuto, come lui ad Imperia, solo da liste civiche? Io personalmente vorrei avere solo una piccolissima parte dei soldi che sta spendendo Rolando per poter fare la mia campagna elettorale. Spero che gli elettori di Sanremo non si facciano abbagliare solo dalle apparenze ma cerchino la sostanza”.