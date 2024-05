Sanremo: alla Federazione Operaia un dibattito tra i candidati a sindaco sul tema del sociale

La cooperativa sociale ‘L‘Ancora’, in collaborazione con altre associazioni della città (Effetto Farfalla, Caritas, CAV, Il Solco, Jobel) ha organizzato un incontro con i 7 candidati che si presentano alla carica di Sindaco per il Comune di Sanremo.

“L’intenzione – evidenziano le associazioni - è quella di ascoltare le loro linee di programma e le loro idee in relazione al sociale, a quale ‘vision’ ne hanno, per poter poi discuterne con loro dando il punto di vista dall’interno, di operatori e volontari. L’incontro si svolge domani alle 17 alla Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 53 a Sanremo.

L’incontro è pubblico.