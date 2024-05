Quale sindaco per Sanremo? Lunedì 13 maggio alle 20.45 al Teatro Centrale il primo dibattito tra i candidati

Cresce l’attesa per le elezioni Amministrative di Sanremo. Nel pieno della campagna elettorale e quando mancherà meno di un mese al voto, Sanremo News e il gruppo More News propone ai lettori e a tutti i sanremesi il primo dibattito tra i sette candidati a sindaco per la città dei fiori.

Negli ultimi mesi sono stati centinaia gli incontri, le conferenze, i comunicati e i messaggi dei diversi candidati alla poltrona di primo cittadino. Questa volta saranno tutti insieme, sul palco del Cinema Teatro Centrale, per rispondere alle domande di Gianni Micaletto e Carlo Alessi, sui temi più importanti della Sanremo del futuro.

Roberto Danieli, Luca De Pasquale, Fulvio Fellegara, Alessandro Mager, Erika Martini, Roberto Rizzo e Gianni Rolando (in rigoroso ordine alfabetico) saliranno sul palco per parlare al pubblico, per la prima volta tutti insieme. L’appuntamento è per le 20,45 anche se consigliamo a chi vorrà seguire il dibattito di presentarsi prima e prendere posto all’interno del teatro.

Sarà un appuntamento importante per conoscere da vicino i candidati e sentire le loro risposte alle domande che svarieranno tra i diversi temi della città, per i prossimi 5 anni. Come sempre Sanremo News è in campo per seguire una campagna elettorale sempre più frizzante e che culminerà l’8 e 9 giugno, salvo la possibilità di un ballottaggio due settimane dopo.