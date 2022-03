Sabato 2 aprile ultimo appuntamento con le serate gastronomiche al Ristorante Villaggio dei Fiori a Sanremo

Il team del Ristorante Villaggio dei Fiori a Sanremo Vi aspetta per il quarto e ultimo appuntamento dedicato alla rassegna gastronomica “Un Villaggio da gustare”. L'evento è previsto per sabato 2 aprile, con una serata dedicata alla cucina con i fiori, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti da parte del giornalista Claudio Porchia e Daniele Magnoni.

“I fiori nel piatto” è il menù proposto dalla Chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia. Una serata speciale, in cui saranno protagoniste alcune sue creazioni floreali da sogno.

Il menù proposto al prezzo di 60 euro incluso vini e bevande prevede:

Sformato di Trombette e foglie di Nasturzio con nocciole e mandorle in crema di stracchino alla salvia elegans

Paccheri alla Lavanda e Zafferano con ripieno di branzino in vellutata di lattuga e scampo e petali Bocca di Leone

Ricciolo di Orata gratinata con petali con mela caramellata e Viola su delicata crema di erbe spontanee nel giardino fiorito di Begonia e Dalia

Sfera di cioccolato bianco con begonia e frutti della passione profumato al Rum, Zenzero e Viola

Vini: Prosecco e Chardonnay, Cantina Torre dei Vescovi

Storytelling a cura di Claudio Porchia e Daniele Magnoni.





Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it ;

Sito: www.villaggiodeifiori.it





Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 Sanremo