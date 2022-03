Ventimiglia: lavori in via Oberdan per la costruzione del nuovo marciapiede

Ennesimo cantiere nella città di confine, questa volta per la costruzione del nuovo marciapiede sul lungomare in via Oberdan.

L'intervento di svecchiamento del tratto che affianca il mare prosegue, dopo la realizzazione della passeggiata a sbalzo e altri lavori relativi ai camminamenti. Uomini all'opera per la posa del cemento che farà da base al nuovo spazio riservato al transito dei pedoni.