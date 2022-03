Progetto Erasmus: gli studenti del Liceo Viesseux di Imperia incontrano studenti europei a Oporto

Si rinnovano le visite reciproche tra scuole di paesi diversi nell'ambito dei progetti Erasmus plus. Dopo aver subito un rallentamento prolungato a causa dell'emergenza sanitaria, anche al liceo Vieusseux di Imperia riprendono le mobilità di studenti e docenti, volte ad ampliare l'orizzonte formativo dei ragazzi con esperienze di visita presso scuole straniere.

In questi giorni, nell'ambito del progetto 'Connecting through cultural heritage': un gruppo di alunni del liceo, accompagnato da alcuni docenti, è impegnato in un meeting nella città di Oporto, per incontrare studenti portoghesi, spagnoli, croati e bulgari, con i quali condividere conoscenze culturali e attività formative, tra cui in primo luogo la sperimentazione delle proprie competenze linguistiche.

L'incontro è coordinato dalla scuola portoghese ospitante e sarà seguito, prima della fine dell'anno scolastico, dall'incontro delle scuole del progetto presso la sede del Vieusseux a Imperia.

Obiettivi prioritari delle mobilità anche la presa di contatto con società e culture diverse dalla nostra e l'opportunità di socializzare con compagni stranieri in un contesto di promozione di valori di pace e collaborazione.