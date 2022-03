Borghetto d'Arroscia: i giovani della Scuola Bocce Leverone fianco a fianco con i campioni della Ligue Sport Boule M1

I giovani allievi della Scuola Bocce di Leverone di Borghetto d'Arroscia , avranno l’onore di giocare al fianco di alcuni campioni transalpini. Infatti, il 7 aprile , ad Alassio , si terrà la giornata inaugurale della tappa della Ligue Sport Boule M1 , prestigioso campionato francese a quadrette di bocce, specialità volo, che per la prima volta si disputa in Italia.

Le giovani promesse del presidente Giuliano Barone, allenati da Pietro Ghersi, sono stati invitati dall'organizzazione, per gli importanti meriti raggiunti. Sarà un pomeriggio indimenticabile per la squadra di nove ragazzi della scuola borghettina. Questi talenti delle bocce hanno tutti tra i 9 e i 15 anni ma in questi anni hanno già collezionati risultati prestigiosi tanto sul campionato ligure quanto a livello nazionale.