Badalucco: sindaco attiva crowdfunding per la facciata della chiesa ma ci sono poche donazioni

A Badalucco il sindaco Matteo Orengo ha lanciato una campagna di raccolta fondi per contribuire alla ristrutturazione della principale chiesa del paese. Da diversi mesi la Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giorgio è sigillata da teli e impalcature, abbellite dai disegni dei bambini.

Servono circa 400mila euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza della facciata. Gran parte della spesa sarà coperta dalla Diocesi di Ventimiglia Sanremo ma manca una piccola tranche per completare i lavori.