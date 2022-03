Sanremo: il video di un travel blogger giapponese diventa spot per la città con migliaia di visualizzazioni

Tra strategie di comunicazione e campagne media su scala internazionale, a volte la risposta più forte arriva inaspettatamente. Il mondo del web aiuta non poco e, grazie al lavoro di chi produce contenuti per lavoro o per passione, Sanremo ha la fortuna di godere di una ribalta mediatica fuori dal comune.

Negli ultimi giorni la Città dei Fiori, grazie alle proprie indiscutibili bellezze, ha collezionato migliaia di visualizzazioni con i video di un travel blogger giapponese presente su Youtube con il nome di ‘quatre saisons’. Due clip tanto semplici quanto apprezzabili che raccontano ogni angolo della città, dal mare al Mercato Annonario, da via Matteotti al centro storico.

Il canale ha 67 mila iscritti e, dal 16 marzo, le due clip hanno superato le 50 mila visualizzazioni.