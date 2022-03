Sanremo: convegno a 50 anni dalla prima manifestazione pubblica in Italia del movimento LGBT+

A cinquant’anni dalla prima manifestazione pubblica in Italia del movimento LGBT+, AGEDO Nazionale e il Coordinamento Liguria Rainbow organizzano un convegno e una mostra.

“Precisamente, il 5 aprile 1972 – spiegano gli organizzatori - ebbe luogo a Sanremo la protesta contro il ‘Congresso Internazionale di Sessuologia – Comportamenti devianti della sessualità umana’, organizzato negli spazi del Casinò dal CIS – Centro Italiano di Sessuologia. I contenuti di questo congresso avevano di base un approccio alla sessualità omolesbobitransfobico, poiché alcuni comportamenti umani erano indicati come devianti e patologici: infatti era dato spazio alle cosiddette ‘terapie riparative’, ovvero una serie di procedure psicologiche e psichiatriche credute capaci di debellare l’omosessualità. L’idea è di organizzare quest’anno un ‘controconvegno’ che risponda storicamente ai pregiudizi dell’epoca.

Il 5 aprile 2022 torneremo al Teatro del Casinò di Sanremo con esperti del mondo della psicologia, sessuologia, sociologia e dell’attivismo LGBT+ per fare il punto, a partire da quell’evento storico, sull’evoluzione che le diverse discipline scientifiche (sessuologia, psicologia, sociologia e medicina) hanno messo in atto in questi 50 anni, anche grazie al contributo del movimento LGBT+ e per illustrare i cambiamenti sociali e culturali che ancora oggi stiamo attraversando.

Il movimento LGBT+ in Italia conquistò a Sanremo il suo primo momento di visibilità. La celebrazione di tale evento risulta di estrema rilevanza culturale e sociale, poiché si propone di ribadire ciò che, lungo queste cinque decadi di lotte per i diritti civili, è stato riconosciuto a livello scientifico e culturale, ma non ancora adeguatamente integrato dalle istituzioni e dalle agenzie educative e da alcune aree delle società: gli orientamenti sessuali, le identità di genere, i comportamenti affettivo-sessuali delle persone LGBT+, sono varianti della realtà umana, provviste di dignità: per questo vanno rispettate e vanno garantite loro pari opportunità e possibilità

Dal 27 maggio al 10 luglio a Genova presso Primo Piano di Palazzo Grillo, Vico alla Chiesa delle Vigne, 18 R – Genova, sarà allestita la mostra, un percorso per immagini e installazioni. Tutto ha inizio nella città di Sanremo, per poi espandersi molto al di là dei confini geografici.

Quel giorno un gruppo di militanti del neonato Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano decisero di convergere da diverse parti d’Europa per dire ‘adesso basta!’. I manifestanti del FUORI si travestirono da psichiatri e interruppero quel convegno per dare a tutti una lezione di civiltà. Cinquant’anni dopo un gruppo di curatori (Carlo Antonelli, Anna Daneri, Marco Fiorello, Francesco Urbano Ragazzi) mettono a mostra la portata rivoluzionaria di quella giornata, attraverso documenti storici e opere d’arte realizzate per l’occasione.



Il programma QUI.

Per informazioni scrivere a: cinqueaprile72@gmail.com. Per prenotazioni: compila il modulo QUI.