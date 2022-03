Sanremo: ancora un grande successo per le serate gastronomiche del Ristorante del Villaggio dei Fiori

Il quarto appuntamento della rassegna gastronomica “Un Villaggio da gustare”, dedicata al Bufalo ha registrato il tutto esaurito, con un centinaio di partecipanti che hanno scoperto una carne che è in assoluto fra le più tenere e magre e di alto valore proteico.

Il pubblico accompagnato dallo storytelling del giornalista Claudio Porchia ha così scoperto un alimento che sta riscuotendo un grande interesse fra i consumatori sempre più attenti alla qualità del cibo e al benessere degli animali.

Ma al centro dei racconti non solo le proprietà organolettiche della carne, ma anche alcune curiosità: la carne di Bufalo infatti ha una lunga tradizione nel nostro paese e veniva consumata anche dagli antichi romani, che però la ritenevano di qualità inferiore a quella di vitello e di maiale. Poiché la carne di Bufalo è simile a quella bovina ed era difficile riconoscerla con precisione, poteva capitare che nei mercati dell’antica Roma si vendesse carne di bufala, facendola passare per carne bovina reputata decisamente più pregiata. Da qui l’origine del modo di dire “è una bufala” per indicare una falsità o una “fregatura”.

La cena è iniziata con deliziosi affettati misti: prosciutto cotto di Bufalo in due versioni, salame e carne salata con ravioli fritti. Sempre Ravioli con ripieno di carne di Bufalo e ragù di carne di bufalo come primo piatto ed a seguire una grigliata mista con salsiccia, salamella e costata sempre di carne di Bufalo con contorno di patate al forno.

E per finire il Dolce del contadino, omaggio all’azienda agricola il Carrettino di Tortona, che oltre ad allevare Bufali e Angus, coltiva ottime eccellenze agricole. Prodotti che possono essere gustati o acquistati direttamente presso il ristorante Carrettino di Tortona.

La rassegna, che propone serate a tema, in cui il cibo non è solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti termina sabato 2 aprile con una serata dedicata alla cucina con i fiori.

“I fiori nel piatto” è il menù proposto dalla chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia che prevede:

Sformato di Trombette e foglie di Nasturzio con nocciole e mandorle in crema di stracchino alla salvia elegans; Paccheri alla Lavanda e Zafferano con ripieno di branzino in vellutata di lattuga e scampo e petali Bocca di Leone; Ricciolo di Orata gratinata con petali con mela caramellata e Viola su delicata crema di erbe spontanee nel giardino fiorito di Begonia e Dalia; Sfera di cioccolato bianco con begonia e frutti della passione profumato al Rum, Zenzero e Viola. Prezzo a persona 60 euro inclusi vini e bevande

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)